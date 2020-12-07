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الولايات المتحدة... جائحة كورونا تضيف تعديلاتها على حفل تنصيب الرئيس المنتخب

Lebanon 24
07-12-2020 | 21:30
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من المرجح أن يكون حفل تنصيب الرئيس الأميركي الشهر المقبل أقل صخبا في ظل دعوة خبراء الصحة العامة إلى تجنب التجمعات الكبيرة، حسب قناة "سكاي نيوز".

وقالت القناة نقلا عن المتحدث باسم لجنة الكونغرس المشتركة المكلفة بالإشراف على الحدث، إن الحفل المقرر إقامته في واشنطن في 20 كانون الثاني، سيغيب عنه الكثير من التفاصيل التي كانت تقام سابقا وبينها الحفل الاستعراضي على طول شارع بنسلفانيا خارج البيت الأبيض أما حفل العشاء التقليدي الذي يقام بعد حفل التنصيب فقد يغيب عنه الطعام.

بينما الرقصة الأولى التقليدية للرئيس المنتخب وزوجته قد تتحول إلى حدث افتراضي.

إلا أن حفل أداء اليمين لن يكون افتراضيا، خصوصا أن عملية بناء المنصة الرئيسية في الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول بدأت في الثالث من تشرين الثاني الماضي.

لكن يعتقد أن المنصة لن تكون مزدحمة كما كانت في الماضي ومن المتوقع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وفرض ارتداء الكمامات.

كما يجري البحث بإمكانية جعل اختبارات فيروس كورونا إلزامية لأي شخص سيكون لديه صلاحية الاقتراب من الرئيس المنتخب.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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