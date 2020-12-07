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بالتفاصيل.. أبرز الأسماء التي ستتولى مناصب في إدارة جو بايدن

Lebanon 24
07-12-2020 | 23:00
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يواصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عملية تشكيل فريق إدارته التي ستقود الولايات المتحدة الأميركية في المرحلة المقبلة. 

ووفقاً للتقارير، فإنّ بايدن اعتزم الاستعانة بوجوه وشخصيات متنوعة، توسع قاعدة التمثيل العرقي والجندري.

وفي ما يلي بعض الأسماء المهمة التي اختارها بايدن للانضمام إلى إدارته:


1- خافيير بيسيرا

يعتزم بايدن ترشيح مدعي عام كاليفورنيا لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.

وعندما كان بيسيرا عضواً في الكونغرس كان محامياً صريحاً عن حقوق ذوي الأصول من دول أميركا اللاتينية، ومدافعاً قوياً عن برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية، الذي تعرض لهجوم شديد من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريين.

2- روشيل والينسكي

رشحّ بايدن أستاذة بجامعة هارفارد روشيل والينسكي لقيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وحالياً، تعمل والينسكي كمديرة قسم الأمراض المعدية في "مستشفى ماساتشوستس الحكومي" (Massachusetts General Hospital)، وأستاذة الطب بجامعة هارفرد.

وستحل والينسكي مكان روبرت ريدفيلد، مدير مراكز مكافحة الأمراض، التي تعرضت لضغوط من ترامب وحلفائه على خلفية إرشادات الوقاية من الفيروس.

3- جيف زينتس

وهو مستشار اقتصادي، وسيعيّنه بايدن منسق البيت الأبيض لملف جائحة كورونا، وسيشرف على عملية غير مسبوقة لتوزيع مئات الملايين من جرعات اللقاح المضاد للفيروس المستجد.

4- فيفيك مورثي

وهو ضمن المجلس الإستشاري لمكافحة جائحة "كورونا". وشغل مورثي، طبيب الطب الباطني، منصب الجراح العام للولايات المتحدة اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2014 في عهد باراك أوباما، واستقال في أبريل 2017 بناء على طلب إدارة ترامب.

5- جانيت يلين

رشّح بايدن رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة. 

6- أنتوني بلينكن

وقع اختيار بايدن على الدبلوماسي المخضرم والفرانكفوني أنتوني بلينكن ليشغل منصب وزير الخارجية في إدارته التي ستتولى مهامها فور تنصيبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني. ويتميز أنتوني بلينكن (58 عاما) بقربه من الرئيس المنتخب على مدى سنوات. فقد كان أحد المستشارين الرئيسيين للسيناتور جو بايدن عندما كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ. ولدى تولي باراك أوباما الرئاسة في 2009، شغل بلينكن منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس ثم نائبا لمستشار الأمن القومي للرئيس، ليصبح في 2014 نائباً لوزير الخارجية جون كيري.

7- جيك سوليفان

اختار بايدن سوليفان مستشاراً للأمن القومي، وهو كان أحد مستشاري بايدن للسياسة الداخلية ولديه خلفية واسعة في السياسة الخارجية، كما أنه عمل مستشاراً للأمن القومي لبايدن خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما. كذلك، شغل سوليفان منصب رئيس التخطيط السياسي ونائب رئيس موظفي هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية.

8- أفريل هاينز

أعلن بايدن اختيار المسؤولة المخضرمة أفريل هاينز لشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. وتولت هاينز خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية CIA، ثم نائبة لمستشار الأمن القومي.

9- ليندا توماس جرينفيلد

وهي مرشحة بايدن لتولي منصب سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وكانت توماس جرينفيلد، وهي سمراء، شغلت منصباً دبلوماسياً رفيعاً في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويهدف تعيينها في المنصب الجديد إلى رفع الروح المعنوية والمساعدة في الوفاء بتعهد بايدن باختيار حكومة متنوعة. وعملت توماس جرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا في عهد أوباما من عام 2013 حتى عام 2017، كما أنها قادت السياسة الأمريكي تجاه إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء خلال أحداث عصيبة مثل تفشي فيروس إيبولا على نطاق واسع في غرب القارة.

10 - جون كيري

اختار بايدن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري للقيام بمهام المبعوث الخاص للرئيس لشؤون المناخ.

11- ميشيل فلورنوي -  جي جونسون - لويد أوستن - تامي دكوورث

من المحتمل أن يختار بايدن ميشيل فلورنوي كوزيرة دفاع وأول امرأة تترأس البنتاغون. عملت فلورنوي مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع في إدارتي بيل كلينتون وباراك أوباما، وقدمت المشورة لحملة بايدن بشأن قضايا الدفاع، وشاركت في تأسيس شركة استشارية مع أنتوني بلينكين، أحد كبار مستشاري بايدن.

كذلك، تتجه الأنظار أيضاً إلى جي جونسون، وزير الأمن الداخلي السابق، الذي قد يكون أول وزير للدفاع من أصول إفريقية. ومع هذا، ترددت أنباء عن تعيين لويد أوستن، جنرال عسكري سابق في هذا المنصب.

ومع هذا، فإنّه من الممكن أن تتولى تامي دكوورث منصب وزيرة الدفاع، وهي عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية إيلينوي، وكانت مرشحة محتملة كنائبة لبايدن.

وفقدت دكوورث ساقيها عندما تعرضت مروحيتها لإطلاق نار حينما كانت ضابطة في الجيش الأمريكي في العراق العام 2004، وشغلت منصب مساعد وزير شؤون المحاربين القدامى في عهد أوباما. وفي حال تم اختيارها، ستكون أول أمريكية من أصول تايلندية بالإدارة المرتقبة.

12- رون كلاين

اختار بايدن رون كلاين رئيساً لموظفي البيت الأبيض، وهو أول وأحد أهم المراكز الحكومية التي ستشرف على عمل إدارة الرئيس الجديد وتنسيق العمل بين فروعها.
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