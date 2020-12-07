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عربي-دولي
وفاة 6 أشخاص مصابين بـ"كورونا" في باكستان.. والسبب نقص الأوكسجين
Lebanon 24
07-12-2020
|
22:30
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ذكرت التقارير أنّ 6 أشخاص على الأقل فارقوا الحياة جراء فيروس كورونا المستجد، في مستشفى في بيشاور في شمال غرب باكستان، وذلك بعدما تُركوا من دون إمداد كاف بالأوكسجين.
وكان وزير الصحة في الولاية نيمور سليم جهاجرة في مؤتمر صحافي بأن "الحادث المؤسف وقع بسبب نقص الأوكسجين في النظام المركزي في المستشفى"، معلناً أنه "سيتم إجراء تحقيق معمق"، وقال: "المسؤولون عن هذا الإهمال الجنائي يجب أن يمثلوا أمام القضاء".
من جهته، أوضح فرهد خان، المتحدث باسم المستشفى أن "نقص الأوكسجين أثّر على نحو 200 شخص، بينهم 96 يعانون من كورونا". ومع هذا، فقد اتهم خان الشركة التي تزوّد المستشفى بالأوكسجين، بأنها غير قادرة على "الاستجابة للطلب المتزايد".
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