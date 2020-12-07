عربي-دولي

وفاة 6 أشخاص مصابين بـ"كورونا" في باكستان.. والسبب نقص الأوكسجين

Lebanon 24
07-12-2020 | 22:30
A-
A+
Doc-P-772830-637429653506104181.jpg
Doc-P-772830-637429653506104181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت التقارير أنّ 6 أشخاص على الأقل فارقوا الحياة جراء فيروس كورونا المستجد، في مستشفى في بيشاور في شمال غرب باكستان، وذلك بعدما تُركوا من دون إمداد كاف بالأوكسجين.

وكان وزير الصحة في الولاية نيمور سليم جهاجرة في مؤتمر صحافي بأن "الحادث المؤسف وقع بسبب نقص الأوكسجين في النظام المركزي في المستشفى"، معلناً أنه "سيتم إجراء تحقيق معمق"، وقال: "المسؤولون عن هذا الإهمال الجنائي يجب أن يمثلوا أمام القضاء".

من جهته، أوضح فرهد خان، المتحدث باسم المستشفى أن "نقص الأوكسجين أثّر على نحو 200 شخص، بينهم 96 يعانون من كورونا". ومع هذا، فقد اتهم خان الشركة التي تزوّد المستشفى بالأوكسجين، بأنها غير قادرة على "الاستجابة للطلب المتزايد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:50 | 2020-12-07
23:30 | 2020-12-07
23:00 | 2020-12-07
22:00 | 2020-12-07
21:56 | 2020-12-07
21:30 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website