ملايين البريطانيين قد يمعنون من دخول أوروبا في العام الجديد

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه من الممكن أن يتم منع ملايين البريطانيين من دخول دول أوروبا خلال العام 2021، وذلك في حال كانت جوازات سفرهم ستنتهي في غضون 6 أشهر.

ووفقاً لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن هذا الأمر يعني أنّ أي بريطاني يدخل القارة الأوروبية في 1 كانون الثاني مع جواز سفر تنتهي صلاحيته في موعد قبل يوليو/تموز المقبل، قد يتم رفضه.

وإزاء ذلك، فإنه يجب على هؤلاء الأشخاص الراغبين في دخول دول الإتحاد الأوروبي تجديد جواز سفرهم ليصبح ساري المفعول لوقت أطول.

ومع هذا، فقد يحتاج سائقو السيارات إلى تصريح قيادة دولي، كما أنّ السفر مع الحيوانات الأليفة إلى الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر صعوبة أيضاً.

وسيواجه أصحاب الحيوانات عملية تستغرق 4 أشهر تشمل اختبارات الدم والتطعيمات والشهادات الصحية.

وفي حال خرجت بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من دون اتفاق تجاري، فإن الاقتصاد البريطاني سيعاني من صدمة على المدى القريب بحوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة مراقبة الإنفاق المستقلة في بريطانيا، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.