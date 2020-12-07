بريطانيا تسلّم مواطنيها بطاقة خاصّة بعد تلقيهم لقاح "كورونا"





وتشبه هذه الوثيقة بطاقة الإئتمان، وتشمل معلومات مثل اسم المتلقي واسم اللقاح وتاريخ التطعيم. ومع هذا، فإنه سيتم تسجيل جميع هذه التفاصيل بالإضافة إلى المعلومات الشخصية للشخص في قاعدة بيانات خدمة الصحة الوطنية البريطانية "NHS".



وقال وزير الصحة في حكومة ويلز بالمملكة المتحدة فوغان جيثينج إن البطاقة ستستخدم ببساطة لتذكير الناس بالحصول على جرعة ثانية من اللقاح. ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ المملكة المتحدة ستقوم بتسليم بطاقة خاصّة تحمل اسم "Covid ID cards" لكل بريطاني، وذلك بعد تطعيمه بلقاح فيروس "كورونا" المستجد.وتشبه هذه الوثيقة بطاقة الإئتمان، وتشمل معلومات مثل اسم المتلقي واسم اللقاح وتاريخ التطعيم. ومع هذا، فإنه سيتم تسجيل جميع هذه التفاصيل بالإضافة إلى المعلومات الشخصية للشخص في قاعدة بيانات خدمة الصحة الوطنية البريطانية "NHS".وقال وزير الصحة في حكومة ويلز بالمملكة المتحدة فوغان جيثينج إن البطاقة ستستخدم ببساطة لتذكير الناس بالحصول على جرعة ثانية من اللقاح.

كانت بريطانيا أعطت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك الأسبوع الماضي. ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاماً والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.



وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة. ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.