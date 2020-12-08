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قاد "عمليات بغداد".. بايدن يختار جنرالا سابقا وزيرا للدفاع

Lebanon 24
08-12-2020 | 06:19
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أفادت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول إفريقية.

وتفوق الجنرال السابق، الذي خاض حربي أفغانستان والعراق، والبالغ 67 عاما، على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.
وذكرت صحيفة بوليتيكويوم، الاثنين، نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع.

ويعد أوستن، المولود في 8 آب  1953، القائد الثاني عشر للقيادة المركزية الأميركية، وهو أول أميركي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب.
وقبل شغله لهذا المنصب، عمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، وقبلها كان الجنرال أوستن أخر قائد للقوات الأميركية في العراق، وتحت أمرته جرت عملية "الفجر الجديد" التي استمرت حتى 15 كانون الأول 2011، وخلالها تم سحب أخر جندي أميركي من العراق.
وفي 6 مانون الأول 2012 أعلن البنتاغون أن الرئيس السابق باراك أوباما رشح الجنرال أوستن لمنصب قائد القيادة المركزية الأميركية. وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيينه في هذا المنصب 5 آذار 2013، وتولاه رسمياً في 22 آذار 2013.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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