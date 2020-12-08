عمرو موسى يكشف أسرار ولادة "مبادرة السلام العربية".. ماذا عن دور سوريا؟

خصص الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى فصلين في كتابه الجديد للقضية الفلسطينية، وظروف ولادة مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002.وركز موسى في كتابه على تطورات القضية الفلسطينية، والانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس أو الضفة وغزة على القضية الفلسطينية، ومؤتمر أنابوليس للسلام، ثم الانقسام العربي العمودي في ظل العدوان على غزة عام 2009، وموقف إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما من القضية.وأشار إلى التعنت الإسرائيلي الذي كان مستمرا بل متصاعدا، وكذلك الجمود الذي يشل "عملية السلام"، متمثلا بإدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، والتي لم تقدم إدارته أي مبادرة سياسية لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث ظلت نظرتها إلى الانتفاضة الفلسطينية على أنها "حالة عنف"، تعالج بإجراءات أمنية فقط.وأشار في كتابه إلى مقالة الصحفي الأميركي توماس فريدمان، بصحيفة "نيويورك تايمز" ومخاطبة بوش للحكام العرب، ومن ثم لقاء الصحفي الأميركي بالأمير عبد الله ولي العهد السعودي آنذاك، وما تمخض عن اللقاء من إعلان مبادرة السلام التي عرفت بعد مصادقة الدول العربية عليها بـ"المبادرة العربية للسلام".وأضاف أن "الأمير عبد الله وضع تجربة السادات مع السوريين نصب عينيه، فقرر عدم التشاور أو التنسيق معهم قبل صياغة المبادرة مخافة أن يطلقوا النار عليها قبل الإعلان عنها. لم يعلن السوريون غضبهم من ذلك صراحة، لكن مجهودهم الرئيسي في نقد المبادرة خلال اتصالاتهم انصب على عبارة "التطبيع الكامل"، التى وردت فيها، كرد من العرب على إنسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 1967".وقال: "الحقيقة أن موقف سوريا أضاف إلى المبادرة ولم يضعفها، ولست أرى أن سوريا كانت معارضة لفكرة المبادرة في ذاتها، كما أؤكد أنها كانت حريصة على عدم الصدام مع السعودية بهذا الشأن".وبين موسى رد الفعل الإسرائيلي والأميركي على المبادرة وكيفية تطبيقها، إلى جانب التحفظ على بعض الفقرات الواردة فيها.يشار إلى أن الكتاب سيصدر قريبا عن "دار الشروق"، وقام بتحريره وتوثيقه الكاتب الصحفي خالد أبو بكر ويتحدث عن "أسرار عشرية مليئة بالأحداث الجسام في بلاد العرب كان فيها عمرو موسى أمينا لجامعة الدول العربية (2001 ــ 2011)، ويقع في 19 فصلا، موزعة على 574 صفحة.