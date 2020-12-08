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انطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد19 في المملكة المتحدة اليوم

Lebanon 24
08-12-2020 | 09:07
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تطلق المملكة المتحدة اليوم، حملة تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفا ضد كوفيد-19، لتكون أول بلد غربي يخطو هذه "الخطوة الهائلة" في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت "وكالة فرانس برس".

وبريطانيا، البلد الذي يسجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا (61 ألف وفاة)، هي أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف فايزر-بيونتيك الألماني الأميركي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا بحلول أواخر كانون الأول، فيما بدأت روسيا بالفعل توزيع لقاحها "سبوتنيك في".

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطوة قائلا: "هذا اليوم يعد خطوة هائلة جدا في مكافحة المملكة المتحدة للفيروس، لكن التلقيح على نطاق واسع سيتطلب وقتا"، داعيا لمواصلة احترام القيود.
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