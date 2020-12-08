ترودو: كندا يمكن أن تبدأ خطة اللقاح منتصف كانون الأول

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الاثنين، إن كندا قد تطرح خطتها للقاح كوفيد-19 في الأسبوع المقبل، مع وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر.





وقال ترودو أيضا "سيكون بإمكاننا البدء في التعامل مع الفئات السكانية الأكثر ضعفا، والتأكد من أن لدينا الأساس اللوجستي الذي يمكننا من تقديمه (اللقاح) في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأولى من عام 2021". ولأن لقاح فايزر يجب حفظه في درجات حرارة منخفضة جدا، لضمان سلامة اللقاح، سيتم تسليم دفعات إلى 14 مركزا حضريا في جميع أنحاء كندا، فيها أنظمة تسليم وتخزين قيد الاختبار حاليا. وأضاف ترودو، في مبنى البرلمان، إن كندا ستتلقى، قبل نهاية عام 2020، دفعة أولية تصل إلى 249 ألف جرعة، و"هذه ستدفعنا إلى الأمام على جدولنا الزمني الكامل لطرح اللقاح". ومن المتوقع أن توافق وزارة الصحة الكندية على لقاح "فايزر" هذا الأسبوع.وقال ترودو أيضا "سيكون بإمكاننا البدء في التعامل مع الفئات السكانية الأكثر ضعفا، والتأكد من أن لدينا الأساس اللوجستي الذي يمكننا من تقديمه (اللقاح) في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأولى من عام 2021". ولأن لقاح فايزر يجب حفظه في درجات حرارة منخفضة جدا، لضمان سلامة اللقاح، سيتم تسليم دفعات إلى 14 مركزا حضريا في جميع أنحاء كندا، فيها أنظمة تسليم وتخزين قيد الاختبار حاليا.

وفي الوقت الذي تمنح فيه أخبار اللقاح الأمل، حثّ ترودو الكنديين على مواصلة ارتداء الكمامات، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".



جاء إعلان ترودو في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد. وأبلغت كندا عن 421034 حالة إصابة بالفيروس، و12742 حالة وفاة بسببه، حتى بعد ظهر يوم أمس الاثنين.