العلاقات الأميركية-الإيرانية تغلي.. هل تندلع المواجهة؟

تحت عنوان "هل يمكن تجنّب مواجهة أميركية-إيرانية؟"، نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" مقالاً تحليلياً للصحافي دانييل دو بتريس، شدّد فيه على حاجة الولايات المتحدة الأميركية إلى الابتعاد عن سيناريو يرجح احتمالات اصطدامها بنزاع في الشرق الأوسط، بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. وتساءل الكاتب عما إذا كان يستطيع الرئيس المنتخب جو بايدن تغيير الأمور نحو الأفضل في ما يتعلق بإيران، مؤكداً أنّ سياسة واشنطن الخارجية بحاجة إلى "القليل من المنطق".في قراءته، حذّر دو بتريس من أنّ توتر العلاقة الأميركية-الإيرانية وصل مجدداً إلى درجة الغليان، مذكراً بأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب نجحت في خفض التصعيد عقب رد طهران على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في كانون الثاني الفائت؛ علماً أنّ ما يزيد عن 100 جندي أميركي شُخِّص بإصابة دماغية نتيجة الضربة الصاروخية الباليستية الإيرانية.وفي هذا السياق، أكّد دو بتريس أهمية بذل إدارتيْ ترامب وبايدن جهداً مشتركاً بما يضمن ألا تجد واشنطن نفسها "عالقة في حرب أخرى عديمة الجدوى في الشرق الأوسط".دو بتريس الذي أكّد أنّ الحكومة الإيرانية إيرانية وأنّ المتشددين والمحافظين والبراغاماتيين والإصلاحيين التفوا حول بعضهم بعد اغتيال فخري زاده، ذكّر بتأكيد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي "ضرورة محاسبة الضالعين في جريمة الاغتيال" وبتمرير البرلمان الإيراني قانوناً جديداً يأمر وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بوقف التعاون مع المفتشين النوويين ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ما لم ترفع واشنطن العقوبات خلال شهرين.في المقابل، تناول الكاتب قسم النخبة الإيرانية غير المهتمة في القيام بأي فعل متهور، مبيناً أنّ إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني تتمنى حصول انفراجة صغيرة مع واشنطن بانتظار تنصيب بايدن. ونظراً إلى أنّ بايدن سيخلف ترامب خلال فترة تقل عن شهرين، علّق دو بتريس قائلاً إنّ حملة الضغوط القصوى "قد تصبح شيئاً من الماضي قريباً".وفي حين ذكّر الكاتب بدعوات روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف إدارة بايدن إلى العودة إلى الاتفاق النووي، رأى أنّ "الأرضية تحضّر لما يأمل المرء أن يكون خفض تصعيد شاق ولكن مطلوب بشدة"، نافياً أن يكون لواشنطن وطهران مصلحة في سلك الطريق نفسها التي كادت أن تقودهما إلى شفير نزاع كامل في كانون الثاني الفائت.وعليه، تساءل دو بتريس عن سبل تفادي اندلاع نزاع بين البلديّن، مؤكداً أنّ إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية مقابل عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها يمثّل أحد الخيارات التي يدرسها بايدن. ولكن نظراً إلى حالة انعدام الثقة التي تفاقمت بين واشنطن وطهران منذ دخول استراتيجية الضغوط القصوى حيز التنفيذ، حذّر الكاتب من أنّ إحياء الاتفاق النووي "ليس سهلاً كما يبدو".وهنا، تحدّث دو بتريس عن إمكانية إصرار الإيرانيين على الحصول على تعويض عن الإيرادات التي خسروها، وعن مقاومتهم الامتثال لالتزاماتهم في البداية، مشيراً إلى أنّه يتعين على الإدارة الأميركية الجديدة أن تثبت للحكومة الإيرانية أنّ أيام الضغوط القصوى انتهت وأنّ عصراً جديداً من الديبلوماسية البراغماتية وخفض التصعيد الهادئ يلوح بالأفق. في المقابل، حذّر الكاتب من أنّ البراغماتيين الإيرانيين المؤيدين للديبلوماسية مهمشون اليوم، في حين يبرز المتشددون، قائلاً: "تتحرك السياسة الخارجية الإيرانية بالاتجاه الخاطئ".وبناء على هذه المعطيات، شدّد دو بتريس على حاجة واشنطن إلى الابتعاد عن أي سيناريو من شأنه أن يقرّبها من الدخول في نزاع في الشرق الأوسط، مؤكداً حاجة السياسة الخارجية الأميركية إلى "القليل من المنطق".