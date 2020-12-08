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الإعدام لإعلامي إيراني معارض.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-12-2020 | 12:00
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أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي المعارض، روح الله زم.

وحكمت السلطات القضائية على مدير قناة "آمد نيوز" على "تلغرام"، بتهمة "تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

وقال المتحدث باسم القضاء، خلال مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة على موقع للقضاء على الإنترنت: "نعم، المحكمة العليا أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية".
المصدر: روسيا اليوم
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