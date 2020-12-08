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عربي-دولي
الجيش المصري يعلن حصيلة ضرباته ضدّ الإرهاب في 3 أشهر!
Lebanon 24
08-12-2020
|
11:30
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أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، حصيلة الضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، مشيراً أيضاً إلى تدمير مركبات محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر.
ونشر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية بموقع
"فيسبوك"
، شريط فيديو يرصد علميات الجيش وضرباته ضد الإرهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من أيلول 2020 حتى الثامن من كانون الأول الحالي.
وقال إنّ الجيش "تمكن من تدمير 437 وكراً وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، مما أسفر عن مقتل 25 عنصراً شديدي الخطورة".
وأضاف أنّه "تم استهداف 6 عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيرياً شديدي الخطورة".
وقال المتحدث العسكري المصري إنّه "تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن تدمير 32 دراجة بخارية".
ولفت إلى أنّه تم ضبط 3 بنادق آلية وأخرى مخصصة للقنص، وجهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية.
وأضاف أنه تم القبض على 12 عنصراً إرهابياً، وتمت إحالتهم على القضاء.
وعلى صعيد آخر، قالت القوات المصرية إنها تمكنت من تدمير 21 عربة محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية المحاذية لليبيا.
المصدر: سكاي نيوز
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