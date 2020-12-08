عربي-دولي

أول من كسر حاجز الصوت.. الموت يغيب أسطورة الطيران الأميركي تشاك ييغر

Lebanon 24
08-12-2020 | 11:16
A-
A+
Doc-P-773038-637430230960739902.jpg
Doc-P-773038-637430230960739902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيب الموت أسطورة الطيران الأميركي تشارلي "تشاك" ييغر الذي كان أول طيار يكسر حاجز الصوت، إذ توفي عن عمر يناهز 97 عاما، وفق ما أعلنت زوجته فيكتوريا امس، كما افادت "وكالة فرانس برس".

وغردت فيكتوريا ييغر "ببالغ الحزن أعلمكم بوفاة الجنرال تشاك ييغر، حب حياتي، قبل التاسعة مساء بقليل بالتوقيت الشرقي" (02,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وأضافت :"إنه أعظم طيار في أميركا، وسيبقى في ذاكرتنا إلى الأبد إرثه من القوة والمغامرة والوطنية". ولم توضح ييغر أسباب وفاة زوجها.

وكان تشارلي ييغر طيارا خلال الحرب العالمية الثانية ، ودخل التاريخ بكسره حاجز الصوت عام 1947 في طائرة "بل- إكس1".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:55 | 2020-12-08
14:30 | 2020-12-08
14:00 | 2020-12-08
13:30 | 2020-12-08
13:00 | 2020-12-08
12:30 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website