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عربي-دولي
أول من كسر حاجز الصوت.. الموت يغيب أسطورة الطيران الأميركي تشاك ييغر
Lebanon 24
08-12-2020
|
11:16
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غيب الموت أسطورة الطيران الأميركي تشارلي "تشاك" ييغر الذي كان أول طيار يكسر حاجز الصوت، إذ توفي عن عمر يناهز 97 عاما، وفق ما أعلنت زوجته فيكتوريا امس، كما افادت "وكالة فرانس برس".
وغردت فيكتوريا ييغر "ببالغ الحزن أعلمكم بوفاة الجنرال تشاك ييغر، حب حياتي، قبل التاسعة مساء بقليل بالتوقيت الشرقي" (02,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).
وأضافت :"إنه أعظم طيار في أميركا، وسيبقى في ذاكرتنا إلى الأبد إرثه من القوة والمغامرة والوطنية". ولم توضح ييغر أسباب وفاة زوجها.
وكان تشارلي ييغر طيارا خلال الحرب العالمية الثانية ، ودخل التاريخ بكسره حاجز الصوت عام 1947 في طائرة "بل- إكس1".
المصدر:
وكالات
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