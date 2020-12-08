إعادة تعيين صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، قراراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.وجاء في القرار الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح، بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".وكان الشيخ صباح الخالد الصباح تقدم باستقالة الحكومة قبل يومين، في أعقاب إجراءانتخابات برلمانية يوم السبت.وجاء في القرار أنّه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 2020، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".