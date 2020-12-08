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عربي-دولي
إعادة تعيين صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت
Lebanon 24
08-12-2020
|
13:00
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أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، قراراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.
وجاء في القرار الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح، بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح تقدم باستقالة الحكومة قبل يومين، في أعقاب إجراءانتخابات برلمانية يوم السبت.
وجاء في القرار أنّه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 2020، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".
وأضاف: "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره".
وكان الناخبون الكويتيون قد أدلوا بأصواتهم، السبت، في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحاً، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضواً.
ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتاً واحداً عوضاً عن 4 كما كان في الماضي.
المصدر: سكاي نيوز
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