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خيبة أمل جديدة.. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول اللقاحات

Lebanon 24
08-12-2020 | 14:00
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لن تمنع الإصابة بالفيروس.

وقالت مارجريت هاريس، مسؤولة من منظمة الصحة العالمية، إن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19. وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض.

وأضافت هاريس ردا على سؤال عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا قائلة: "اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جدا لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال".

وتابعت "ما يتعين عمله لتجنب الزيادة هو إجراءات الصحة العامة".
 
 
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