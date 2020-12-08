عربي-دولي

كيف علّقت مصر على المساعي الكويتية لحلّ الأزمة الخليجية؟!

Lebanon 24
08-12-2020 | 14:30
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية "تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي".

وتابعت الخارجية المصرية رداً على سؤال صحافي: "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".

وقالت: "تؤكّد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقاً من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".
 
والجمعة أعلنت الكويت إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، قد رحب الجمعة، ببيان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، المتعلق بتعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وصولا إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه الدول من تضامن دائم وتحقيق ما فيه من خير لشعوبها.

كما سبق وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أنّ الرياض تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.
المصدر: روسيا اليوم
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