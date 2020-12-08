واشنطن تصنف "الحوثيين" تنظيماً مثيراً لـ"اهتمام خاص"!

صنفت وزارة الخارجية الأميركية جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) كياناً مثيراً لـ"اهتمام خاص" لديها غداة مطالبة نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح بالإسراع بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية".وجاء في بيان للوزارة أنّ "واشنطن أدرجت ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص، كلاً من: الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان".وذكرت وسائل إعلام أن مسؤولين أميركيين رفضوا تصنيف "أنصار الله" "منظمة إرهابية" لعدة اعتبارات من بينها الإنسانية حتى لا تتعطّل عملية إيصال المساعدات الغذائية والصحية للمدنيين.