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عربي-دولي
واشنطن تصنف "الحوثيين" تنظيماً مثيراً لـ"اهتمام خاص"!
Lebanon 24
08-12-2020
|
15:30
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صنفت وزارة الخارجية الأميركية جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) كياناً مثيراً لـ"اهتمام خاص" لديها غداة مطالبة نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح بالإسراع بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية".
وجاء في بيان للوزارة أنّ "واشنطن أدرجت ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص، كلاً من: الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان".
وذكرت وسائل إعلام أن مسؤولين أميركيين رفضوا تصنيف "أنصار الله" "منظمة إرهابية" لعدة اعتبارات من بينها الإنسانية حتى لا تتعطّل عملية إيصال المساعدات الغذائية والصحية للمدنيين.
وبالتزامن مع تصنيف "الحوثيين" وتنظيمات أخرى كيانات مثيرة "لانشغال خاص"، أعلنت واشنطن حذفها السودان وأوزبكستان من قائمة الدول المصنفة لديها تحت "مراقبة خاصة".
المصدر: روسيا اليوم
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