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خفايا صعود أسماء الأسد.. وتفاصيل دورها في "استرداد الأموال"

Lebanon 24
08-12-2020 | 17:40
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تتصدر صور زوجة الرئيس السوري بشار الاسد، السيدة الاولى اسماء الاسد، المشهد الاعلامي في بلادها، كما باتت صورها في الشوارع وعلى أبواب المدارس والدوائر الحكومية، تزاحم صور الرئيس، فقد باتت موجودة في الشوارع في صعود إعلامي ملفت، كما نقل تقرير لقناة "الحرة". 
 
وبحسب التقرير فإنّ رفع صور اسماء الاسد بجانب صور زوجها في البلاد لم يكن أمرا عابرا، بل فتح بابا واسعا للحديث عن المرحلة الجديدة التي دخلت بها سوريا، وبالأخص الدائرة الضيقة لعائلة الأسد.  

المرحلة ورغم أن تفاصيلها غير واضحة حتى الآن بناء على الواقع الأمني والعسكري العام لسوريا، إلا أن البعض من خطواتها خرج إلى العلن، خاصة في الأشهر الأربعة الماضية، والتي كان عنوانها الصعود اللافت لأسماء الأسد. "السيدة الأولى" كما توصف، والتي باتت حدثا يوميا لوسائل إعلام النظام السوري، بتنقلاتها وزياراتها المرافقة للرئيس من مناطق الساحل السوري، وصولا إلى المنشآت والمعارض الاقتصادية في العاصمة دمشق. 

كثيرةٌ هي التقارير التي تناولت صعود أسماء الأسد في الفترة الأخيرة، والأسباب التي تقف وراء ذلك ولاسيما في التوقيت الحالي الذي تمر به سوريا، ما قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أشهر، إلا أن جزئية واحدة فقط ربما يجب الوقوف عليها، لا سيما تلك المتعلقة بالدور الاقتصادي الذي تلعبه مؤخراً. 

لجنة بإدارتها لـ"استرداد الأموال" 
خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني الماضيين، ظهرت، أسماء الأسد، إعلاميا لأكثر من سبع مرات، كان أبرزها في القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق في منطقة الساحل السوري. وكان آخر ظهور لها في الثامن من كانون الاول الحالي، في أثناء لقائها عددا من الطلاب السوريين، وسبق ذلك ظهورها إلى جانب زوجها في معرض منتجي 2020 في التكية السليمانية في العاصمة دمشق. 

الصعود المذكور سابقا لزوجة الأسد لم تشهده السنوات الماضية، والتي اقتصرت فيها أسماء على الخروج ببعض الزيارات الثقافية فقط، أو المتعلقة بجرحى الجيش السوري في محافظات مختلفة. 

النقطة التي لا يمكن فصلها أو تحييدها هي أن الصعود الإعلامي لأسماء الأسد ارتبط بحملة اقتصادية بدأتها وزارة المالية في الحكومة السوري بالحجز على أموال مسؤولين ورجال أعمال، بتهمة القضاء على الفساد، والذين كان آخرهم محافظ ريف دمشق السابق، علاء منير إبراهيم، ويبدو أنه لن يكون الأخير. وبحسب المعلومات فإنّ  صعود أسماء الأسد إلى الواجهة "ليس عبثا"، بل يصب في إطار حملة واسعة تديرها على المستوى الاقتصادي لسوريا، وكانت قد بدأت العمل بها، منذ قرابة عام ونصف. ويتم الحديث أنّ الاسد شكلّت منذ مدة لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة) ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة". 

الجدير ذكره ان اسم اسماء الاسد يندرج ضمن قائمة العقوبات الأميركية، بموجب قانون قيصر، إذ فرضت عليها واشنطن عقوبات في تموز من العام الجاري، وعزت ذلك كونها "أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها".

المصدر: الحرة
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