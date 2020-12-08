بعد عملهم مع القوات البريطانية.. السماح لمترجمين أفغان للإنتقال إلى المملكة المتحدة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ مترجماً أفغانياً عمل لوقت طويل مع القوات البريطانية في أفغانستان، قد جرى أعطاؤه الإذن للإنتقال إلى المملكة المتحدة مع عائلته.وكان المترجم ريكي (37 عاماً)، قد رافق القوات البريطانية لأكثر من 18 عاماً، ونجا قبل عامين من كمين نصبته جماعة "طالبان" بالقرب من منزله.ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فقد جرى أيضاً إبلاغ ُمترجم يدعى فاردين (39 عاماً) إلى جانب مترجم آخر يدعى هداية الله (33 عاماً)، وذلك للإنتقال إلى بريطانيا مع أسرتيهما للعيش هناك.ويحظى المترجمون الـ3 بثقة الجيش البريطاني كما أنهم من أصحاب الخبرة الطويلة، ويعتبرون أيضاً بمثابة أهداف لجماعة "طالبان" بسبب عملهم إلى جانب القوات البريطانية في أفغانستان.وفي السابق، كان من غير المسموح لهؤلاء المترجمين بالمجيئ إلى المملكة المتحدة، إلا أن هذا القرار تغيّر مؤخراً. ووفقاً للمترجمين الـ3، فإن هذا الأمر سيعطي الأمل للكثيرين الذين ما زالوا تحت الخطر، معتبرين أن السماح لهم بالانتقال إلى المملكة المتحدة، سيمنحهم فرصة لبناء حياة آمنة بعيداً عن المتمردين".