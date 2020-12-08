إرتفاع جبل إيفرست تغيّر.. إليكم الرقم الجديد

وأشار البَلدان إلى أنّ جبل إيفرست أعلى مما كان يعتقد في السابق، وهو الأمر الذي أدى إلى تسوية نزاع طويل الأمد بشأن ارتفاع أعلى قمة في العالم على حدودهما المشتركة، إذ يقع إيفرست على الحدود بين البلدين ويزوره متسلقو الجبال من كلا الجانبين.وكانت كاتماندو قد اختلفت مع بكين حول ارتفاع "إيفرست" الدقيق. إلا أنه بعد أن أرسل كل منهما فريقاً من المساحين إلى القمة، اتفقا على أن الارتفاع الرسمي هو 8848.86 م (29031.69 قدماً)، أي أكثر قليلاً من حساباتهم السابقة.ففي أيار من العام الماضي، أرسلت نيبال فريقها الأول من المساحين لقياس قمة إيفرست. وفي الربيع من هذا العام، ذهب فريق من المساحين الصينيين.وفي السابق، لم تقم نيبال بقياس ارتفاع إيفرست من تلقاء نفسها، لكنها استخدمت التقدير الذي أجراه مسح الهند في العام 1954 والذي يحتسب الثلج أيضاً ضمن الإرتفاع الذي جرى تحديده بـ8848 م (29.028 قدماً).ومع هذا، فإن القياس الصيني في العام 2005 حدّد أنّ ارتفاع الصخور في القمة كان 8844.43 م (29017 قدماً)، أي أقل بحوالي 3.7 متر (11 قدماً) من تقدير العام 1954.وكان متسلقو الجبال قد اقترحوا أن زلزالاً بلغت قوته 7.8 درجات في العام 2015 وقتل ما يقرب من 9000 شخص في نيبال، ربما يكون قد غير ارتفاع قمة إيفرست.وقال وزير الخارجية النيبالي براديب كومار جياوالي، أن "إيفرست هو رمز أبدي للصداقة بين نيبال والصين".