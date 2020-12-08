تقرير حول مذبحة "كرايستشيرش": وكالات الأمن النيوزيلندية تركز على التهديد من "إرهاب الإسلاميين"

كشف تقرير جديد بشأن مذبحة مسجدي كرايستشيرش العام الماضي، أن وكالات الأمن في نيوزيلندا تركز فحسب تقريباً على التهديد من "إرهاب الإسلاميين"، وأن الشرطة تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة النارية.ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإنّ لجنة التحقيق الملكية قالت إنه على الرغم من أوجه القصور، لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها أن تنبهها إلى الهجوم الوشيك للمتعصب للعرق الأبيض، الذي قتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيرش يوم 15 مارس/آذار 2019.وبعد نشر التقرير، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في بيان: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم، لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.