القضاء الإيراني يلاحق أحد نواب الرئيس روحاني

أعلنت السلطات القضائية، اليوم، ملاحقات جنائية في حق أحد نواب الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير البيئة عيسى كالانتري، بعد أيام قليلة من إعلان إدانة نائبة سابقة للرئيس.

وأوضح الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي، خلال مؤتمر صحافي بث عبر الانترنت، أن كالانتري يواجه إجراءات قضائية أمام محكمتين في طهران.

وأضاف أن "الملاحقات في حق كالانتري تتعلق بمشاكل عدة مثل وضع (بحيرة في شمال إيران) وحوادث سجلت فيها وتصريحات له انتشرت في الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي". ولم يعط الناطق أي تفاصيل أخرى عما يؤخذ على هذه الشخصية المعتدلة.

وأكد انه "تم الاستماع إلى تفسيراته. وعلينا الانتظار لنعرف قرار القضاء".