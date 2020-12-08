عربي-دولي

اليونان تفضح "حيلة المهاجرين".. وتتوعد تركيا بإجراءات

Lebanon 24
08-12-2020 | 22:00
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حثت اليونان تركيا، الثلاثاء، على بذل المزيد من الجهد لوقف دخول المهاجرين لأراضيها بصورة غير قانونية، قائلة إن وصول المهاجرين في الفترة الأخيرة، خاصة من الصومال يبدو منسقاً.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، إن أكثر من نصف الوافدين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، من الأول من نوفمبر، جاءوا من الصومال وعبروا الحدود من تركيا.

وأضاف ميتاراتشي "في الوقت الراهن هناك ما بين ألفين وثلاثة آلاف مهاجر على الساحل الغربي لتركيا".

ولفت إلى أن 214 مهاجراً في الإجمال وصلوا إلى ليسبوس منهم 142 من الصومال.

ومضى يقول إن الصوماليين يحصلون على تأشيرات طلبة أو تأشيرات للرعاية الصحية لدخول تركيا ومن هناك، وبمساعدة عصابات إجرامية، يحاولون عبور الحدود إلى اليونان.

وتابع الوزير: "هؤلاء يدخلون تركيا بشكل قانوني بالأساس بغرض تهريبهم بشكل غير قانوني إلى أوروبا".

وتدفق مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين فروا من الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط، من تركيا إلى اليونان ومنها إلى داخل أوروبا في عامي 2015 و2016 حتى أدى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات التركية لتقييد تدفقهم.
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