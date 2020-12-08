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في هذه الدولة.. لقاح كورونا "غير متاح" حتى منتصف 2021

Lebanon 24
08-12-2020 | 22:30
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قال كبير علماء الأوبئة بوزارة الصحة في سريلانكا، سوداث ساماراويرا، إن بلاده على الأرجح ستتلقى لقاحات "كوفيد-19" بحلول منتصف العام المقبل.

ولكنه نوه إلى أن سريلانكا ستواجه مشكلات عملية في تخزين اللقاحات تحت درجة الحرارة الباردة المطلوبة، حسب ما أشار موقع "نيوز واير".

ويتم استخدام لقاح "كوفيد-19" المعتمد في بريطانيا حاليا من خلال وضعه في درجة حرارة منخفضة جدا، ولكن البلاد لا تمتلك المرافق المناسبة الآن.

وقال كبير علماء الأوبئة إن سريلانكا ستحصل على اللقاح فقط عندما تتم الموافقة عليه عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وحذر من أنه على الرغم من رفع الإغلاقات في بعض المناطق، إلا أنه على المواطنين تجنب السفر غير الضروري.

وكانت بريطانيا قد بدأت الثلاثاء، حملتها للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد، اعتمادا على اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، لتصبح أول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.
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