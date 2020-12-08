خبايا رسالة مسؤول في "القاعدة".. دعم للذئاب المنفردة وتصويب على "تحرير الشام"

تناقلت الحسابات المواليـة لتنظيم القاعدة مؤخراً رسالة لـ سامي العريدي، القيادي في فصيل "حراس الدين" التابع للتنظيم. وجاءت الرسالة التي تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات تحت عنوان "رسائل الى الثابتين 1".التوقيت والزمان اللذان صادفا نشر هذه الرسالة، استوجبا البحث عن الإجابة لجملة تساؤلات، ما الذي حدث ليدفع العريدي لكتابة تلك الرسالة؟ أين هو حالياً؟ وإذا كان متواجداً في سوريا، هل هو بمنأى عن الاستهداف باعتباره أهمّ المطلوبين على قائمة الارهاب حالياً؟ وهل لغته القوية التي استخدمها تشير إلى أنّه غادر سوريا؟