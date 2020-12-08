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عربي-دولي
مادورو و"محاولة إغتيال" يوم الإنتخابات البرلمانية... ماذا حصل؟
Lebanon 24
08-12-2020
|
21:58
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كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن محاولة لاغتياله في 6 كانون الأول الجاري، يوم الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تغيير جدوله الزمني.
وقال مادورو: "لقد غيرت مركز الاقتراع الخاص بي لأن مصدرا موثوقا في المخابرات الكولومبية تلقى معلومات حول التحضير لاغتيالي يوم الانتخابات".
وأعلن مادورو، أمس الاثنين، فوز الإشتراكيين في انتخابات برلمان الجمهورية أحادي المجلس، مشيرًا إلى التغيير المرتقب في دورة العمل.
وقال نيكولاس مادورو على الهواء مباشرة عبر قناة "VTV" الفنزويلية: "نحن نعرف كيف نربح ونخسر، واليوم صادف أن نفوز. هناك تغيير في الدورة، دورة العمل، استعادة البلاد، الاقتصاد، السيادة، الاستقلال".
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