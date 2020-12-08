مادورو و"محاولة إغتيال" يوم الإنتخابات البرلمانية... ماذا حصل؟

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن محاولة لاغتياله في 6 كانون الأول الجاري، يوم الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تغيير جدوله الزمني.وقال مادورو: "لقد غيرت مركز الاقتراع الخاص بي لأن مصدرا موثوقا في المخابرات الكولومبية تلقى معلومات حول التحضير لاغتيالي يوم الانتخابات".وأعلن مادورو، أمس الاثنين، فوز الإشتراكيين في انتخابات برلمان الجمهورية أحادي المجلس، مشيرًا إلى التغيير المرتقب في دورة العمل.