عربي-دولي

مصر تكشف رسمياً موقفها من جهود المصالحة مع قطر

Lebanon 24
08-12-2020 | 22:35
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قال وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده على دراية كاملة بما يدور من جهود لرأب الصدع بين الرباعي العربي ودولة قطر.

وأضاف أن مصر توجه الشكر للدور الذي تقوم به الكويت لرأب الصدع قائلا: "مصر تتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت للتقريب بين الدول العربية وهو اتصال لجهد أمير الكويت الراحل".
 
وفي حواره مع الإعلامية، لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون" قال شكري: "نأمل أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية الشقيقة، فمصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربي".
وأردف أن بلاده تسعى لوجود اتفاق وتفاهم واضح في معالمه والتزامات قائمة على كافة الأطراف، بما يعزز مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على ما يخص التاريخ المشترك والبعد عن ما يعكر صفو العلاقات بين البلدان العربية.

وتابع: "سوف نرى ما يمكن الوصول له في هذا الشأن، وطالما كان ما حقق لمصالح الدول العربية ومصر، سيكون هناك تطور مهما".
المصدر: سبوتنيك
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