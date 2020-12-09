التحالف: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن الأربعاء طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.