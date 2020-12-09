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الإمارات تعلن تسجيل لقاح جديد مضاد لكورونا

Lebanon 24
09-12-2020 | 07:48
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في خطوة مهمة نحو التصدي لجائحة كورونا، أعلنت الإمارات، الأربعاء، تسجيل لقاح للفيروس غير النشط ضد "كوفيد 19"، خاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية.

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية، تعبيرا عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح، حسبما أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وراجعت وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، التي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس كورونا.
كما "سجل الإقلاب المصلي معدل 99 بالمئة من الأجسام المضادة المعادلة، و100 بالمئة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض".

وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.
يذكر أن الوزارة قررت في أيلول الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية، كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بـ"كوفيد 19".
ودرست دولة الإمارات النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة.
ونجحت حملة "لأجل الإنسانية" الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة في استقطاب 31 ألف متطوع من 125 جنسية في الإمارات، في حين أظهرت تجارب دراسة استخدام اللقاح في حالات الطوارئ حماية للعاملين في الخطوط الأمامية بالدولة على نحو فعال.
وتشكل خطوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه معهد بيجين للمنتجات البيولوجية، استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة، وكذلك يمهد الطريق نحو إعادة تحريك عجلة الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز
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