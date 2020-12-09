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عربي-دولي
هجوم ناري من شقيقة كيم على وزيرة خارجية كوريا الجنوبية.. "ستدفع ثمناً غاليا"
Lebanon 24
09-12-2020
|
08:14
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هاجمت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، بشدة وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، على خلفية تصريحات أطلقتها قبل أيام بشأن الوضع الوبائي في كوريا الشمالية.
وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في إشارة إلى كانغ: "يمكن ملاحظة من خلال التصريحات الطائشة التي أدلت بها دون أي اعتبار للعواقب، أنها حريصة للغاية على زيادة فتور العلاقات المجمدة بين الكوريتين".
وأضافت، "لن ننسى أقوالها أبدا وقد تضطر إلى دفع ثمنها غاليا".
وكانت كانغ قد قالت الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية لم تستجب لدعوات سيئول للتعاون في مكافحة الفيروس عبر الحدود، مضيفة أنه من الصعب تصديق ادعائها بعدم وجود حالات إصابة بكوفيد-19 فيها.
وفي أحدث تقاريرها الأسبوعية إلى منظمة الصحة العالمية، أعلنت كوريا الشمالية أنها ليست لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رغم أنها أشارت إلى وجود 8594 "حالة مشتبها بها".
وأعلنت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في بيونغ يانغ، وذلك بعد وضع العاصمة مؤخرا في أعلى مستوى تأهب ضد الجائحة.
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