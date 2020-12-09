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امين سر الفاتيكان في المستشفى

Lebanon 24
09-12-2020 | 09:29
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أعلن مدير المركز الاعلامي في الفاتيكان ماتيو بروني في لقاء مع المندوبين الأجانب، أن امين سر الدولة الكاردينال بياترو بارولين موجود في مستشفى "جيميلي" في روما التي دخلها أمس، لإجراء عملية جراحية.
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