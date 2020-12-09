ينتج نحو 25 ألف برميل يومياً.. تفجير بئري نفط في حقل خباز بكركوك

قال مسؤولون بقطاع النفط ومصادر أمنية إنه تم تفجير بئري نفط داخل حقل صغير بشمال العراق يوم الأربعاء وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق.ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين في حقل خباز النفطي الذي يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي كركوك.وقال مسؤولو النفط إن الحقل ينتج حوالي 25 ألف برميل يوميا.