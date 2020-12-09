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إدارة بايدن ستراجع نشاط العقوبات لوزارة الخزانة.. ماذا تعني هذه الخطوة؟

Lebanon 24
09-12-2020 | 11:13
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قالت وكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء، إن فريق الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن، يعتزم إجراء تحليل شامل لنشاط وزارة المالية في مجال فرض عقوبات على الدول الأخرى.

ووفقا لمصادر الوكالة، سيتولى تنسيق العمل في هذا الاتجاه أديوالي أدييمو، الذي رشحه بايدن لمنصب نائب وزير المالية (يجب أن ترأس هذه الوزارة، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين).

على سبيل المثال، ستتم مراجعة نشاطات المديرية المختصة بمشكلات الإرهاب والاستخبارات المالية.

وأوضحت مصادر الوكالة، أنه خلال عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، استقال العديد من موظفي هذه المديرية. وسيتعين على الحكومة الجديدة حل المشاكل مع الموظفين والتمويل.

بالإضافة إلى ذلك، ستجري مراجعة برامج العقوبات نفسها. لأن العديد من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، على شركات وأفراد لارتباطهم بإيران وكوريا الشمالية والصين وفنزويلا وروسيا، كانت أحادية الجانب.

وبحسب مصادر الوكالة، يعتبر فريق بايدن، العقوبات الجماعية أكثر فعالية.

المصدر: وكالات
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