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المصادقة على حلّ الكنيست بالقراءة الأولى.. والانتخابات في آذار!

Lebanon 24
09-12-2020 | 12:30
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صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حلّ الكنيست وطرحته للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وبحسب ما ذكرت وكتالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإنّه في حال المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ستجري الانتخابات للكنيست، في موعد يتراوح ما بين 16 و24 آذار المقبل.

وقدم عضو الكنيست، جدعون ساعر، استقالته من الكنيست، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن عن انشقاقه عن حزب "الليكود" أمس، وعزمه تأسيس حزب جديد يخوض من خلاله الانتخابات المقبلة.

وفي حال لم تتم المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث، ولم تتم المصادقة على الميزانية حتى يوم 23 كانون الأول الحالي، فإنّ الكنيست سيُحلّ بشكل تلقائي ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون حل الكنيست الذي طرحته كتلة "ييش عتيد – تيلم". وأيد حلّ الكنيست 61 عضواً، وعارضه 54، فيما تغيّب نواب "الإسلامية الجنوبية" الأربعة عن التصويت.
 
 
 
المصدر: وفا
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