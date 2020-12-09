عربي-دولي

بعد نجاح الإجراءات الإحترازية.. إمارة أبو ظبي تعلن موعد استئناف أنشطتها!

Lebanon 24
09-12-2020 | 15:30
A-
A+
Doc-P-773401-637431145713066441.jpg
Doc-P-773401-637431145713066441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، استئناف كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة خلال أسبوعين.

وقال المكتب الإعلامي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إنّ "هذا القرار يأتي بعد النجاحات المحققة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة".
 
ولفت إلى أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كورونا" في إمارة أبوظبي بدأت العمل مع الجهات المحلية لاستئناف كافة الأنشطة خلال أسبوعين.

وشدد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على أنّ "استئناف النشاطات سيترافق مع تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة".

وأكدت لجنة جائحة "كورونا" في الإمارة مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، بما فيها برامج التقصي النشط وحملات الفحوص المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.

ويأتي هذا التطور بعيد إعلان وزارة الصحة في دولة الإمارات عن تسجيل لقاح للفيروس غير النشط ضد "كوفيد-19"، في خطوة مهمة للتصدي لجائحة "كورونا".
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2020-12-09
20:30 | 2020-12-09
20:00 | 2020-12-09
19:30 | 2020-12-09
19:27 | 2020-12-09
16:14 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website