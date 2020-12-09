بعد نجاح الإجراءات الإحترازية.. إمارة أبو ظبي تعلن موعد استئناف أنشطتها!

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، استئناف كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة خلال أسبوعين.



وقال المكتب الإعلامي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إنّ "هذا القرار يأتي بعد النجاحات المحققة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة".

ولفت إلى أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كورونا" في إمارة أبوظبي بدأت العمل مع الجهات المحلية لاستئناف كافة الأنشطة خلال أسبوعين.



وشدد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على أنّ "استئناف النشاطات سيترافق مع تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة".



وأكدت لجنة جائحة "كورونا" في الإمارة مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، بما فيها برامج التقصي النشط وحملات الفحوص المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.



ويأتي هذا التطور بعيد إعلان وزارة الصحة في دولة الإمارات عن تسجيل لقاح للفيروس غير النشط ضد "كوفيد-19"، في خطوة مهمة للتصدي لجائحة "كورونا".