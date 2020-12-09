عربي-دولي

عقوبة تصل الى 4 سنوات سجن.. نيكولا ساركوزي المتهم بالفساد يواجه القضاء

Lebanon 24
09-12-2020 | 12:44
A-
A+
Doc-P-773402-637431147285154630.jpeg
Doc-P-773402-637431147285154630.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، ردا على طلب الادعاء العام الفرنسي في محاكمته في ما يسمى بقضية "التنصت" أنه لم يرتكب أي عمل فساد قط.

ووعد الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي، بـ "شرح" و "الإجابة على جميع الأسئلة" ، باسم "الحقيقة" وذلك ردا على خلفية استجوابه بعد ظهر يوم الاثنين بشأن اتهامات موجهة إليه ومنها قضية "التنصت". وفقا لموقع "sudouest.fr".

وذكر المصدر ذاته: "بعد أسبوع متوتر في محكمة باريس، وصل رئيس الدولة السابق، 65 عاما، قبل الساعة 1:30 ظهرا بقليل، برفقة محاميه، أومأ برأسه إلى الصحفيين قبل أن يدخل سريعا قاعة المحكمة ".

وقال ساركوزي بعد الاستماع إلى طلب الادعاء:  "سأكون قادرا على شرح نفسي للعدالة النزيهة".
وساركوزي متهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية.

وجاء بطلب الادعاء العام: "حبس أربع سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وتمت محاكمته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما يسمى بقضية التنصت".
وطلب الادعاء أيضا حبس المتهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنع هذا الأخير من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.

وفي جلسة الاثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، أنه: "غير متورط بأي فساد وتعهد المضي قدما حتى النهاية لإثبات براءته".
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1.2 مليون دولار).

ومؤخرا أعرب ساركوزي، أمام هيئة المحكمة عن: "ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته لستة أعوام"، وتساءل "ما الذي فعلته لأستحق هذا؟".

ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.

وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة التي وعده بها ساركوزي في موناكو.

وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي، ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة مساء الخميس.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2020-12-09
15:00 | 2020-12-09
14:30 | 2020-12-09
14:00 | 2020-12-09
13:30 | 2020-12-09
12:30 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website