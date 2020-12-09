اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!





وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، فإنّ أكثر من 20 شخصاً من أبناء الجولان أصيبوا جرّاء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع كما تم اعتقال آخرين. أصيب أكثر من 20 شخصاً من أهالي في الجولان السوري المحتل، اليوم الأربعاء، خلال محاولة القوات الإسرائيلية تفريقهم خلال تجمّعهم بين قريتي مجدل شمس ومسعدة المحتلتين احتجاجاً على المخطط الإسرائيلي لإقامة "توربينات" هوائية عملاقة على أراضيهم.وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، فإنّ أكثر من 20 شخصاً من أبناء الجولان أصيبوا جرّاء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع كما تم اعتقال آخرين.

وكان أهالي الجولان أعلنوا صباح اليوم بدء الإضراب العام والشامل والذي يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها لمنع السلطات الإسرائيلية من تنفيذ مخططها.





ووفقاً لـ"سانا"، فقد بدأ الأهالي منذ ساعات الصباح الباكر بالتجمع عند مقام "اليعفوري" بين قرية مجدل شمس ومسعدة وانقسموا إلى مجموعات انتشرت في الأراضي المزمع إقامة مراوح عليها من قبل سلطات الاحتلال. ووفقاً لـ"سانا"، فقد بدأ الأهالي منذ ساعات الصباح الباكر بالتجمع عند مقام "اليعفوري" بين قرية مجدل شمس ومسعدة وانقسموا إلى مجموعات انتشرت في الأراضي المزمع إقامة مراوح عليها من قبل سلطات الاحتلال.





وجاء قرار إعلان الإضراب بعد اجتماع للهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان السوري المحتل رفضاً لإقامة التوربينات العملاقة. وجاء قرار إعلان الإضراب بعد اجتماع للهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان السوري المحتل رفضاً لإقامة التوربينات العملاقة.

وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت قبل يومين عدداً من المداخل الرئيسة لقرى الجولان المحتل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تعتزم إقامة المراوح عليها.