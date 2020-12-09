عربي-دولي

بعد الأنباء عن وفاة 6 أشخاص في تجارب لقاح "كورونا".. ردّ رسمي من إدارة الدواء الأميركية!

Lebanon 24
09-12-2020 | 13:30
A-
A+
Doc-P-773414-637431168615937004.jpg
Doc-P-773414-637431168615937004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء كتيرة عن وفاة 6 أشخاص، خلال تجارب التي أجريت على لقاح "فايزر" و"بيونتك" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، ما أثار قلقاً بين الناس وتساؤلات حول فاعلية اللقاح.

وفي هذا الصدد، علّقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بكثرة، لتبعث رسالة طمأنينة للملايين ممن ينوون الحصول على التطعيم.
 
وخلال إفادة للإدارة، أمس الثلاثاء، نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قالت الهيئة إنّ الوفيات الستة "لا علاقة لها باللقاح".

وأوضحت الإفادة أنّ "من بين من تمت تجربة اللقاح عليهم كانت هناك حالات مصابة بعدوى "كورونا" شديدة. توفيت 6 حالات، 4 ممن تلقوا لقاحاً وهمياً و2 تم تطعيمهما باللقاح الحقيقي".

وتابعت: "لكن لا توجد حالات من الوفيات الست مرتبطة باللقاح".

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنّه "لا توجد مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح"، الذي حقق نسبة نجاح تتجاوز 90% في التجارب السريرية.

وبحسب البيانات التي قدمتها "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، تبدأ الاستجابة المناعية لمتلقي اللقاح بعد الجرعة الأولى، حيث تصل الحماية من فيروس "كورونا" إلى 88%.

ومع الحصول على الجرعة الثانية التي تعطى بعد 3 أسابيع من الأولى، تصل درجة الحماية إلى أكثر من 95%.

وقالت إفادة إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنّ متلقي اللقاح يبدأون في إنتاج الأجسام المضادة لـ"كورونا"، خلال 10 أيام من حصولهم على الجرعة الأولى.

ومن المنتظر أن ترخص السلطات الأميركية اللقاح للاستخدام على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال أيام، أسوة ببريطانيا التي بدأت بالفعل حملة تطعيم الثلاثاء، كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2020-12-09
15:00 | 2020-12-09
14:30 | 2020-12-09
14:00 | 2020-12-09
12:44 | 2020-12-09
12:30 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website