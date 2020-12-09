وصول شحنة لقاح "كورونا" إلى إسرائيل.. ونتنياهو أوّل المتطوعين! (فيديو)

الشحنة الأولى من تطعيم كورونا التي أرسلتها شركة فايزر إلى إسرائيل وصلت البلاد قبل قليل. سأكون المواطن الإسرائيلي الأول الذي سيتلقي التطعيم لأشكل مثالا لباقي المواطنين. من المتوقع أن التطعيم سيحظى بالتصاريح المطلوبة من الجهاز الصحي خلال الأيام القريبة المقبلة. pic.twitter.com/fQidHNGrzF
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 9, 2020
الشحنة الأولى من تطعيم كورونا التي أرسلتها شركة فايزر إلى إسرائيل وصلت البلاد قبل قليل. سأكون المواطن الإسرائيلي الأول الذي سيتلقي التطعيم لأشكل مثالا لباقي المواطنين. من المتوقع أن التطعيم سيحظى بالتصاريح المطلوبة من الجهاز الصحي خلال الأيام القريبة المقبلة. pic.twitter.com/fQidHNGrzF
#Netanyahu greets #Pfizer vaccine delivery one day early.
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— RoyaNewsEnglish (@RoyaNewsEnglish) December 9, 2020
#Netanyahu greets #Pfizer vaccine delivery one day early.