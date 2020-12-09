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وصول شحنة لقاح "كورونا" إلى إسرائيل.. ونتنياهو أوّل المتطوعين! (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2020 | 14:30
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تلقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، الشحنة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجدّ وتوقعت الشركة الموزّعة أن يتوافر لها ما يكفي لتطعيم نحو ربع السكان بحلول نهاية العام.

وهبطت طائرة شحن في مطار "بن غوريون" تحمل عشرات الآلاف من جرعات لقاح شركة "فايزر" الواقي من "كوفيد-19" للتجربة على إجراءات النقل والتخزين على حد قول المسؤولين.

وقالت شركة "تيفا" للصناعات الدوائية الموزعة للقاح إن إسرائيل ستبدأ في طرحه يوم 20 كانون الأول.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على "تويتر: "سأكون المواطن الإسرائيلي الأول الذي سيتلقى التطعيم لأشكل مثالاً لباقي المواطنين".
 
 


وكان نتنياهو قد قال في المطار لدى وصول الشحنة: "أؤمن بهذا اللقاح. ومن المتوقع أن التطعيم سيحظى بالتصاريح المطلوبة من الجهاز الصحي خلال الأيام القريبة المقبلة".
 
ووافقت "فايزر" وشريكتها "بيونتك" الشهر الماضي على إمداد إسرائيل بـ8 ملايين جرعة من اللقاح، الذي أصبحت بريطانيا أول دولة تستخدمه بين مواطنيها، الثلاثاء.

وطلبت إسرائيل كذلك لقاحات من شركتي "مودرنا" و"أسترازينيكا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تيفا" في إسرائيل، يوسي أوفيك، إنّ اللقاحات ستصل بوتيرة أسرع خلال هذا الشهر، وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي "نتحدث عن كمية ضخمة تقدر بنحو 4 ملايين جرعة بحلول نهاية العام".

وقالت متحدثة باسم الشركة إن التطعيم يستلزم جرعتين للشخص الواحد.
المصدر: سكاي نيوز
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