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مفوضة حقوق الإنسان: تعهدات بايدن مبشرة ويمكنها أن تصحح انتكاسات حدثت في عهد ترامب

Lebanon 24
09-12-2020 | 19:30
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وصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بوقف تفريق أسر المهاجرين والتصدي للعنصرية وتغير المناخ بالمبشرة.

وأضافت باشيليت خلال مؤتمر صحفي، أن "تلك التعهدات مبشرة وقد تصحح انتكاسات حدثت في عهد الرئيس دونالد ترامب".

وقالت المفوضة الأممية "قطع مجموعة من التعهدات الواعدة مثل حماية الأطفال الوافدين، وأرى أن من الرائع وقف تفريق الأسر، وبالطبع كل الأمور المتعلقة بالحدود والحدود مع المكسيك".

وتابعت "إذا نفذت هذه التعهدات فأعتقد أنه سيكون لها تأثير إيجابي على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي العالم، ويمكنها كذلك تصحيح سياسات اتبعتها إدارة ترامب وأدت إلى انتكاسات خطيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة وحقوق المثليين والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا وحقوق المهاجرين والصحفيين".

المصدر: روسيا اليوم
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