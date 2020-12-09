رئيس الوزراء الفرنسي: القانون حول الانفصالية ليس ضد الأديان

أكد رئيس الوزراء جان كاستيكس أن "القانون الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية والذي قدم اليوم ليس ضد الأديان بل يستهدف الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف".

وقال بعد اجتماع مجلس الوزراء إن "هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية خصوصا"، مؤكدا أنه "على العكس، قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".