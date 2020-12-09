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عربي-دولي
مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني: السلاح المستخدم في اغتيال فخري زاده يعود للناتو
Lebanon 24
09-12-2020
|
22:00
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اعلن أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي، وفقاً لتقرير رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري حول طريقة إغتيال فخري زادة ان "السلاح الذي استخدم في اغتيال زاده يعود إلى حلف الناتو".
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محسن رضائي
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