عربي-دولي

تركيا: العقوبات الأوروبية لن تنجح وسينتج عنها آثار عكسية على المدى البعيد

Lebanon 24
09-12-2020 | 22:30
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن العقوبات الأوروبية المزمع تطبيقها على بلاده لن تنجح، وسينتج عنها آثار عكسية على العلاقات على المستوى البعيد.

وقال، إن "تركيا تريد خلق مناخ إيجابي مع الاتحاد الأوروبي لكن التكتل يذعن لمصالح بعض أعضائه".

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "أي عقوبات محتملة ضد تركيا قد تتخذها القمة الأوربية المرتقبة غدا الخميس، لا تعني أنقرة".

وقال في مؤتمر صحفي عقده قبيل مغادرته إلى أذربيجان: "الاتحاد الأوروبي ومنذ عام 1963 يفرض علينا عقوبات رسمية.. لم يتصرفوا بشكل منصف معنا إطلاقا، ولم يقفوا وراء الوعود التي قطعوها لنا، إلا أننا صبرنا وما زلنا نصبر".

وأضاف: "سنرى القرارات التي سيتخذونها والخطوات التي سيقدمون عليها"، مستدركا بالقول إن "هناك قادة أوروبيين صادقون ومنصفون سيعارضون أي تحرك ضد تركيا".

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة على مستوى القادة، غدا الخميس، يبحث خلالها عدد من القضايا، أبرزها العلاقات بين الاتحاد وتركيا والقضايا الخلافية بين الجانبين.

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