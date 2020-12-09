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سلطنة عمان تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام

Lebanon 24
09-12-2020 | 23:00
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أعلنت الشرطة العمانية أن سلطنة عمان ستعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول للإقامة لمدة تصل إلى عشرة أيام في خطوة لدعم السياحة ودعم الاقتصاد.

وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على تويتر إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

وأضافت: "تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا مئة وثلاث دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة".

وأعلنت عمان الأسبوع الماضي أنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت عمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من تشرين الاول، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية.

المصدر: روسيا اليوم
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