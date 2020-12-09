ما هي ملامح القانون الفرنسي الجديد لمكافحة التطرف؟

بعد أشهر من انطلاق جهود صياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، بدأت الحكومة الفرنسية في مناقشته تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره. وأثار مشروع القانون الذي كان اسمه الأول "التطرف والانفصالية الإسلاموية" جدلا واسعا، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا في تشرين الاول الماضي.ودفع الجدل الواسع بشأن تخصيص القانون بالتطرف الإسرائيلي إلى تغيير اسمه إلى "ترسيخ المبادئ الجمهورية".وقد تعمدت الحكومة طرحه للنقاش في الذكرى 115 لإقرار قانون الفصل بين الكنيسة والدولة، المعروف بقانون علمانية الدولة في العام 1905.من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس خلال ندوة صحفية إن مشروع القانون المطروح سيسمح بامتلاك "أدوات تمكن من مكافحة الأعمال الإيديولوجية التي تستهدف قيمنا، وأحيانا تتسبب في ارتكاب جرائم".وبحسب مشروع القانون الجديد، الذي اطلعت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، فإن فصوله تجرم الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي ومشاركة المعلومات الشخصية للأفراد على شبكة الإنترنت بطريقة تسمح للآخرين الذين يريدون إيذاءهم بتحديد مكانهم.ويلزم مشروع القانون المساجد والجمعيات التي ترعاها بالخضوع لإجراءات جديدة تتعلق بالشفافية المالية لتمويلاتها، حيث سيكون عليها الخضوع للمراقبة الضريبية للتبرعات المالية الأجنبية التي تزيد عن 10 آلاف يورو.وكذلك يفرض القانون عقوبات يمكن أن تصل للسجن على كل من يرهب أو يهدد المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية، أو آيديولوجية خلال أداء وظائفهم.كما يفرض القانون قيودا اضافية على التعليم في المنزل، وعلى المدارس الخاصة غير المتعاقدة مع وزارة التعليم الفرنسية وخاصة المدارس الدينية والتي يمكن أن تصل هذه القيود إلى حد إغلاقها.وبحسب اللجنة الوزارية الفرنسية للوقاية من الانحراف والتطرف، فإن هذا المشروع، وإن كان يستهدف "الإسلام السياسي"، فإنه سيشمل كافة الانحرافات الطائفية.وتقول اللجنة إن: "المستهدف ليس الإسلام باعتباره دينا، بل الإسلام السياسي، وهو عقيدة سياسية تهدف إلى فرض السيطرة على المجتمع من خلال تقييد الحريات وتثبيت الشريعة فوق قوانين الجمهورية".ووفقا لمجلة "لوبوان"، فإن القانون الجديد سيرفع من صلاحيات الخلايا الجهوية الخاصة بمكافحة الإسلام السياسي والانفصالية داخل المجتمع وسيزيد من سلطة المحافظين والولاة.وتقول مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة لدى وزارة الداخلية في تصريحات صحفية، إن المشروع يعالج كافة المناطق الرمادية في القوانين الموجودة، والتي لا يمكن من خلالها معاقبة المخالفين لقيم الجمهورية.وتابعت الوزيرة: "رغم الفراغ القانوني، فإن هناك الكثير من الأشياء التي تم القيام بها، حيث استطاعت السلطات خلال الثلاث سنوات الماضية من إغلاق قرابة 250 فضاء، بينها مدارس ومساجد، تبشر بأيديولوجية انفصالية وواجهت خلال ذلك مشاكل حقيقية تتعلق بالسلامة العامة ".