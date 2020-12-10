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مجلس الشيوخ الأميركي يحبط محاولة منع بيع طائرات إف-35 للإمارات

Lebanon 24
10-12-2020 | 06:17
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أحبط مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات إف-35 المقاتلة ، وطائرات مسيرة من طراز "ريبر"، للإمارات العربية المتحدة.

 

ولم يحصل مشروعا القانونين اللذين قُدّما في هذا الاتّجاه، على الأغلبية البسيطة الضرورية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

 

وجاء التصويت لصالح صفقة الطائرات المسيرة بواقع 50 مقابل 46 صوتا، و49 مقابل 47، لصالح صفقة مقاتلات إف-35.

 

وتتضمن الصفقة منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون.

 

كما تشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، ومايزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

وفي تصريحات سابقة، دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، المشرعين، إلى التصويت ضد مشروع قرار يحاول منع الرئيس ترامب من بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، التي وصفها بأنها "شريك مهم في الحرب ضد الإرهابيين".

 

وقال ماكونيل إن "الحقائق الاستراتيجية تقضي بألا يقف الكونغرس في طريق هذه المبيعات".

 

وكانت إدارة ترامب، قد أبلغت الكونغرس الأميركي في 10 تشرين الثاني الماضي، أنها وافقت على بيع منتجات عسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة، تشمل طائرات إف-35، المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم، إضافة إلى ثاني أكبر عملية بيع لطائرات أميركية من دون طيار إلى دولة واحدة.

 

وفي تصريحات سابقة ، أكد سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن الصفقة أكثر بكثير من مجرد معدات.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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