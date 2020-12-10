17
o
بيروت
20
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
صور بالأقمار الصناعية.. إيران تنقل منشأة نووية إلى موقع تحت الأرض
Lebanon 24
10-12-2020
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن صورا حديثة لأقمار صناعية أظهرت إمكانية قيام إيران ببناء منشأة نووية تحت الأرض سيجري فيها تجميع أجهزة الطرد المركزي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء "بعد تدمير مبنى لتجميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية، إثر انفجار غامض في تموز الماضي، وتعهد رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران بإعادة بنائه في قلب الجبال، حيث أظهرت صور حديثة لأقمار صناعية ما يمكن أن يكون أعمال بناء لمنشأة تحت الأرض سيجري فيها تجميع أجهزة الطرد".
ولفتت الصحيفة إلى أن "فريقها للتحقيقات تتبع البناء في الموقع باستخدام الصور الجديدة، وظهرت مداخل نفق بُني حديثا تحت سلسلة من التلال في سفوح الجبال جنوبي منشأة نطنز".
وقال الخبير العسكري جيفري لويس للصحيفة: "من المحتمل أن تكون المنشأة الجديدة موقعا أكثر أمانا لتجميع أجهزة الطرد المركزي، وحمايتها من أي هجوم جوي".
وأضاف: "هناك على ما يبدو أنهما مدخلا نفقين، المساحة بينهما كبيرة، بما يكفي لاستيعاب مرفق تجميع أجهزة الطرد".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
Lebanon 24
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
11:30 | 2020-12-09
09/12/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
14:01 | 2020-12-09
09/12/2020 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
16:33 | 2020-12-09
09/12/2020 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:12 | 2020-12-09
09/12/2020 08:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أمبير بـ500 ألف؟
Lebanon 24
5 أمبير بـ500 ألف؟
09:15 | 2020-12-09
09/12/2020 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2020-12-10
نتنياهو في الإمارات بعد ايام؟
06:17 | 2020-12-10
مجلس الشيوخ الأميركي يحبط محاولة منع بيع طائرات إف-35 للإمارات
23:45 | 2020-12-09
السودان يسقط الجنسية عن 3500 مواطن
23:00 | 2020-12-09
سلطنة عمان تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام
23:00 | 2020-12-09
مع بدء توزيع لقاح كورونا.. "كارثة عالمية" تلوح في الأفق
22:30 | 2020-12-09
تركيا: العقوبات الأوروبية لن تنجح وسينتج عنها آثار عكسية على المدى البعيد
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact