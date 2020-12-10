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صور بالأقمار الصناعية.. إيران تنقل منشأة نووية إلى موقع تحت الأرض

Lebanon 24
10-12-2020 | 06:48
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن صورا حديثة لأقمار صناعية أظهرت إمكانية قيام إيران ببناء منشأة نووية تحت الأرض سيجري فيها تجميع أجهزة الطرد المركزي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء "بعد تدمير مبنى لتجميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية، إثر انفجار غامض في تموز الماضي، وتعهد رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران بإعادة بنائه في قلب الجبال، حيث أظهرت صور حديثة لأقمار صناعية ما يمكن أن يكون أعمال بناء لمنشأة تحت الأرض سيجري فيها تجميع أجهزة الطرد".

ولفتت الصحيفة إلى أن "فريقها للتحقيقات تتبع البناء في الموقع باستخدام الصور الجديدة، وظهرت مداخل نفق بُني حديثا تحت سلسلة من التلال في سفوح الجبال جنوبي منشأة نطنز".

وقال الخبير العسكري جيفري لويس للصحيفة: "من المحتمل أن تكون المنشأة الجديدة موقعا أكثر أمانا لتجميع أجهزة الطرد المركزي، وحمايتها من أي هجوم جوي".

وأضاف: "هناك على ما يبدو أنهما مدخلا نفقين، المساحة بينهما كبيرة، بما يكفي لاستيعاب مرفق تجميع أجهزة الطرد".
المصدر: روسيا اليوم
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