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نتنياهو في الإمارات بعد ايام؟

Lebanon 24
10-12-2020 | 07:30
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، مشيرة إلى هذا الموعد قد يتزامن مع احتمال حل الكنيست.

وقالت صحيفة "هارتس" إن موعد هذه الزيارة قد يتزامن حل الكنيست في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نتنياهو يسعى إلى الاستفادة من زيارته الأولى إلى الإمارات لتمرير رسالة مفادها أنه في "رحلة تاريخية" في وقت ينشغل فيه رئيس "أزرق أبيض"، بيني غانتس بأمور "سياسية صغيرة"، بحسب ما نقلت عنها قناة "روسيا اليوم". 

وقال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية للصحيفة إن نتنياهو خطط لإجراء زيارة إلى الإمارات الأسبوع الماضي.

وبحسب المسؤول، تأجلت الزيارة لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط اعتبارات سياسية.

وصادق البرلمان (الكنيست) بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي على مشروع قانون حل الكنيست، بدعم الشريك الائتلافي "أزرق أبيض".
المصدر: روسيا اليوم
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