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دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق.. بلدك بينها؟

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:00
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سمحت إمارة دبي للمسافرين إليها من 6 دول حول العالم بإجراء فحص فيروس كورونا عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، بدلاً من الفحص المسبق قبل مغادرة بلدانهم.

وضمت القائمة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا.

وقالت طيران الإمارات إنه لا يطلب للركاب القادمون إلى دبي من السعودية والكويت والبحرين وعمان الخضوع لاختبار PCR المسبق قبل مغادرة بلدانهم، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضافت شركة الطيران في تعليمات جديدة لها بشأن متطلبات اختبار كوفيد-19 للسفر إلى دبي، أنه يمكن للمسافرين من هذه الدول إجراء الاختبار عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي.

وأوضحت طيران الإمارات، أن "هذا لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون براً عبر حدود منطقة "حتا"، والذين يجب عليهم الخضوع لاختبار PCR لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة".

وفي السياق ذاته، قالت شركة الطيران، إنه يمكن للمسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا إجراء الاختبار عند الوصول إلى دبي، بدلاً من الفحص المسبق قبل المغادرة.

وأشارت إلى أنه لا يزال أمام الركاب ضمن هذه الفئات خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي.

ومن جانبها، أكدت شركة فلاي دبي، التعليمات ذاتها بشأن إعفاء مسافري الدول الست إلى دبي من الفحص المسبق لفيروس كورونا.
المصدر: العربية
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