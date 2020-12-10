خطوة مفاجئة.. طهران تدرج السفير الأميركي باليمن على قائمة عقوباتها

أعلنت طهران، أمس الأربعاء، إدراج اسم السفير الأميركي في اليمن على قائمة العقوبات الإيرانية، ردا على توقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن وزارة الخارجية الإيرانية أدرجت اسم كريستوفر هنزل على قائمة العقوبات الخاصة ببلادها.

وفي بيان لها، عزت الوزارة قرارها بوضع اسم السفير الأميركي على قائمة العقوبات إلى الدور الذي لعبه في الأزمة الإنسانية الدائرة في اليمن.

واتهم البيان السفير بأنه شارك في توجيه الحرب وقتل المدنيين الأبرياء في اليمن من خلال تقديم الدعم للتحالف الذي يخوض حربا في البلاد، على حد وصفه.

وأضاف البيان أن هنزل سيكون مشمولا بالتبعات المتعلقة بقانون مكافحة انتهاك حقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الإيرانية المعنية سوف تتخذ الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

ويأتي قرار وزارة الخارجية الإيرانية، في اليوم التالي لتوقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، حسن إيرلو، حسبما أعلنت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.