عربي-دولي

خطوة مفاجئة.. طهران تدرج السفير الأميركي باليمن على قائمة عقوباتها

Lebanon 24
10-12-2020 | 10:00
A-
A+
Doc-P-773633-637431863579663582.jpg
Doc-P-773633-637431863579663582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت طهران، أمس الأربعاء، إدراج اسم السفير الأميركي في اليمن على قائمة العقوبات الإيرانية، ردا على توقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية.

 

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن وزارة الخارجية الإيرانية أدرجت اسم كريستوفر هنزل على قائمة العقوبات الخاصة ببلادها. 

 

وفي بيان لها، عزت الوزارة قرارها بوضع اسم السفير الأميركي على قائمة العقوبات إلى الدور الذي لعبه في الأزمة الإنسانية الدائرة في اليمن.

 

واتهم البيان السفير بأنه شارك في توجيه الحرب وقتل المدنيين الأبرياء في اليمن من خلال تقديم الدعم للتحالف الذي يخوض حربا في البلاد، على حد وصفه.

 

وأضاف البيان أن هنزل سيكون مشمولا بالتبعات المتعلقة بقانون مكافحة انتهاك حقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الإيرانية المعنية سوف تتخذ الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

 

ويأتي قرار وزارة الخارجية الإيرانية، في اليوم التالي لتوقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، حسن إيرلو، حسبما أعلنت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2020-12-10
11:00 | 2020-12-10
10:30 | 2020-12-10
10:27 | 2020-12-10
10:12 | 2020-12-10
09:30 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website